В США создадут высокотехнологичный город мечты за $400 млрд

Миллиардер Марк Лор решил построить в одной из пустынь США высокотехнологичный город за $ 400 млрд.

Подробности проекта сообщил сайт телеканала CNN.

Бывший руководитель компании Walmart нанял датское архитектурное агентство Bjarke Ingels Group для разработки проекта будущего города, который назовут Телоса (Telosa). Это название происходит от греческого термина telos, которым Аристотель описывал высшую цель человечества.

Бизнесмен планирует создать поселение, которое будет использовать экологически чистые технологии и самостоятельно обеспечивать жителей всем необходимым. Общая площадь города составит 600 кв. км. Пока неизвестно, где именно будет размещаться Телоса, однако организаторы проекта рассматривают пустынные земли в штатах Невада, Аризона, Юта, Айдахо, Техас и регион Аппалачей.

В строительстве решили использовать экологически чистые материалы, фасады зданий — покрыть зелеными растениями, а людям надо будет передвигаться на велосипедах, электрических беспилотниках, аэротакси (eVTOL), на гиперлупе или пешком. Согласно концепции, горожане смогут за 15 мин. добраться от дома до работы, школы, развлекательных заведений или других объектов инфраструктуры. Кроме того, в Телосе будут генерировать электроэнергию с помощью передовых технологий, например, солнечных панелей. Разработчики думают и над внедрением систем пассивного охлаждения зданий.



Фото: CNN

На одном из концепт-артов, представленных архитекторами, показан небоскреб под названием Equitism Tower, который станет городским «маяком». В башне установят хранилище для воды, аэропонные фермы и солнечную электростанцию. Это здание будет «распределять все, что производит», между всеми жителями. Вокруг небоскреба построят несколько высотных зданий и создадут большую парковую зону. Горожанам обещают предоставить на выбор различные типы жилья, «доступные для всех».

Проект также предлагает «новую модель общества», которая выглядит довольно утопичной. Предполагается, что все жители смогут участвовать в распределении бюджетных средств и принятии важных решений. К тому же городской фонд разделит землю между всеми горожанами.



Фото: CNN

«Миссия Telosa — создать более справедливое и устойчивое будущее. Это наша полярная звезда», — заявил Марк Лор в рекламном видео.

К 2030 году организаторы планируют завершить первый этап стоимостью $ 25 млрд: застроить территорию площадью более 6 кв. км. За ближайшие 40 лет население Телосы может составить 5 млн человек. Всего проект будет стоить $ 400 млрд. Ожидается, что финансировать его будут разные источники, включая частных инвесторов, государственные структуры, пожертвования, гранты и субсидии.

«Только представьте, что можно будет создать благодаря экологически чистым строительным материалам, автономным транспортным средствам и электрическим самолетам», — подчеркнула пресс-служба проекта на официальном сайте.