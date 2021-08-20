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Украинские авиакомпании в августе почти вернули докризисное число рейсов

Украинские авиакомпании в августе почти вернули докризисное число рейсов

Украинские авиакомпании в августе 2021 года выполнили 10 505 рейсов, что составляет 90% от показателя докризисного августа 2019 года, сообщили в государственном предприятии «Украэрорух», которое обеспечивает аэронавигационное обслуживание над Украиной.

Международные авиакомпании восстановили свои показатели до 70% от докризисного уровня и совершили в последнем месяце лета 18 543 полета в украинском воздушном пространстве.

В целом над Украиной в августе 2021 года самолеты пролетели 29 048 раз, что составило 76% от результата августа 2019 года.

На рынке внутренних перелетов «Украэрорух» зафиксировал рост числа рейсов на 17,7% по сравнению с докризисным уровнем до 3 516.

Количество международных перелетов с посадками и взлетами в аэропортах Украины в августе 2021 года было на 12,3% ниже по сравнению с августом 2019 года и составило 14 595.

Транзитом над Украиной за отчетный месяц пролетели 10 937 самолетов, что на 41,2% ниже результата августа 2019 года.

Руководитель «Украэроруха» Андрей Ярмак отметил значительный рост числа полетов в западной части Симферопольского района полетной информации.

«В августе по этим маршрутам со специальными процедурами для планирования полетов авиакомпании выполнили на 80% больше рейсов по сравнению с июлем текущего года», — отметил он.

Для того, чтобы стимулировать авиаперевозчиков летать над Черным морем в зоне ответственности Украины Мининфраструктуры с 1 июня 2021 года в два раза снизило ставку за аэронавигационное обслуживание. Теперь она составляет 25 евро за пролет на 100 км, тогда как над материковой Украиной — 51,1 евро.

По материалам Avianews.com
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