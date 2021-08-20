Махинации в зерновой госкорпорации: полиция пресекла попытку вывоза зерна на 7 млн долларов

Следователи Нацполиции пресекли попытку вывоза зерна на 7 млн долл. с таможенной территории Украины в адрес компании-нерезидента, которая имеет задолженность перед Государственной продовольственно-зерновой корпорацией за ранее поставленный груз.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В ведомстве напомнили, что ранее разоблачили неправомерную деятельность служебных лиц ГПЗКУ, во время следствия установили, что должностные лица корпорации проводили экспортные операции зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты.
При этом занижали стоимость и не осуществляли предварительную оплату товара.
«Сегодня, 7 сентября, полицейские предупредили загрузки на морской транспорт и вывоз с таможенной территории Украины зерновых культур в адрес компании-нерезидента, которая имеет задолженность ГПЗКУ на сумму 7 миллионов долларов США за ранее поставленный груз. Сейчас проводятся неотложные следственные действия в морском порту „Черноморск“ и в складских помещениях», — сообщили в Нацполиции.
Фото: Нацполиция
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