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Налоговики назвали случай, когда можно уплатить ЕСВ за другое лицо

Налоговики назвали случай, когда можно уплатить ЕСВ за другое лицо

Другое лицо не имеет права уплатить денежное обязательство по единому взносу за других лиц, но есть исключение.

Об этом отмечают в Отделе коммуникаций с общественностью управления информационного взаимодействия Главного управления ГНС в Днепропетровской области.

“Юридическое лицо, физическое лицо-предприниматель или физическое лицо не может уплатить денежное обязательство по единому взносу за других лиц, кроме случаев уплаты главой семейного фермерского хозяйства взносов за себя и членов такого хозяйства”, – сказано в сообщении.

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В случае ликвидации юридического лица – плательщика единого взноса или потери плательщиком по другим причинам статуса плательщика единого взноса сумма недоимки уплачивается за счет средств и другого имущества плательщика.

В таком случае за погашение недоимки ответственны:

  • ликвидационная комиссия – в отношении юридического лица – плательщика единого взноса, который ликвидируется;
  • юридическое лицо – в отношении учрежденных им филиала, представительства или другого обособленного ликвидируемого подразделения – плательщика единого взноса.

В случае недостаточности у плательщика единого взноса средств и другого имущества для уплаты недоимки ответственными за ее уплату являются:

  • учредители или участники юридического лица – ликвидируемого плательщика единого взноса, если по закону они несут полную или дополнительную ответственность по его обязательствам;
  • юридическое лицо – в отношении учрежденных им филиала, представительства и другого обособленного ликвидируемого подразделения – плательщика единого взноса;
  • правопреемники юридического лица – ликвидируемого плательщика единого взноса.

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По материалам Finance.UA
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