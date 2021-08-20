Налоговики назвали случай, когда можно уплатить ЕСВ за другое лицо

Другое лицо не имеет права уплатить денежное обязательство по единому взносу за других лиц, но есть исключение.
Об этом отмечают в Отделе коммуникаций с общественностью управления информационного взаимодействия Главного управления ГНС в Днепропетровской области.
“Юридическое лицо, физическое лицо-предприниматель или физическое лицо не может уплатить денежное обязательство по единому взносу за других лиц, кроме случаев уплаты главой семейного фермерского хозяйства взносов за себя и членов такого хозяйства”, – сказано в сообщении.
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В случае ликвидации юридического лица – плательщика единого взноса или потери плательщиком по другим причинам статуса плательщика единого взноса сумма недоимки уплачивается за счет средств и другого имущества плательщика.
В таком случае за погашение недоимки ответственны:
В случае недостаточности у плательщика единого взноса средств и другого имущества для уплаты недоимки ответственными за ее уплату являются:
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