Налоговики назвали случай, когда можно уплатить ЕСВ за другое лицо

Другое лицо не имеет права уплатить денежное обязательство по единому взносу за других лиц, но есть исключение.

Об этом отмечают в Отделе коммуникаций с общественностью управления информационного взаимодействия Главного управления ГНС в Днепропетровской области.

“Юридическое лицо, физическое лицо-предприниматель или физическое лицо не может уплатить денежное обязательство по единому взносу за других лиц, кроме случаев уплаты главой семейного фермерского хозяйства взносов за себя и членов такого хозяйства”, – сказано в сообщении.

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В случае ликвидации юридического лица – плательщика единого взноса или потери плательщиком по другим причинам статуса плательщика единого взноса сумма недоимки уплачивается за счет средств и другого имущества плательщика.

В таком случае за погашение недоимки ответственны:

ликвидационная комиссия – в отношении юридического лица – плательщика единого взноса, который ликвидируется;

юридическое лицо – в отношении учрежденных им филиала, представительства или другого обособленного ликвидируемого подразделения – плательщика единого взноса.

В случае недостаточности у плательщика единого взноса средств и другого имущества для уплаты недоимки ответственными за ее уплату являются:

учредители или участники юридического лица – ликвидируемого плательщика единого взноса, если по закону они несут полную или дополнительную ответственность по его обязательствам;

юридическое лицо – в отношении учрежденных им филиала, представительства и другого обособленного ликвидируемого подразделения – плательщика единого взноса;

правопреемники юридического лица – ликвидируемого плательщика единого взноса.

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