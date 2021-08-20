Украинцы уплатили почти 380 млн грн за превышение скорости на дорогах

В июне 2020 года на дорогах Украины заработала система фото- и видеофиксации скорости. С тех пор водители уплатили 376,6 млн грн штрафов.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.
По его словам, сейчас на дорогах Украины автоматически фиксируют нарушения ПДД 118 комплексов.
«С начала работы комплексов (от 01.06.2020) мы вынесли 2 313 730 админпостановления, из которых 1 952 301 уже уплачены. За эти нарушения нарушители уплатили штрафов на сумму 376 646 829 гривен», — написал Белошицкий.
Как он объяснил, камеры установлены в местах, где по статистике в ДТП погибли и травмировались больше всего участников дорожного движения.
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr вы также найдете последние важные новости для автомобилистов. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минэкономики назвали причины роста цен на продукты в УкраинеВчера, 17:00 - 572 8
Советник председателя Офиса Президента посоветовал не ждать госпенсии и откладывать 4% зарплатыВчера, 12:21 - 700 8
Рекордное повышение спотовых цен на газ связано с ограничением «Газпромом» поставок в Европу - ВитренкоВчера, 16:45 - 474 8
Стало известно, сколько украинцы задолжали за коммуналку4 ч. назад - 343 4
Шмыгаль рассказал, как собирается возвращать заробитчан в УкраинуВчера, 18:35 - 714 2
Черногория изменила условия въезда в странуВчера, 16:17 - 2100
«Фамилия отправителя денег отображается» - Гороховский отреагировал на сообщение клиенткиВчера, 16:10 - 1834
В Дании придумали, как заставить мигрантов работатьВчера, 15:44 - 1129
За что сотрудника могут уволить без его согласия: список причин5 ч. назад - 1026
Какие машины подпадают под льготы при растаможкеВчера, 19:00 - 940
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 518 3
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1741
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 1020
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2894 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 4326 7