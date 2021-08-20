Украинцы уплатили почти 380 млн грн за превышение скорости на дорогах

В июне 2020 года на дорогах Украины заработала система фото- и видеофиксации скорости. С тех пор водители уплатили 376,6 млн грн штрафов.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

По его словам, сейчас на дорогах Украины автоматически фиксируют нарушения ПДД 118 комплексов.

«С начала работы комплексов (от 01.06.2020) мы вынесли 2 313 730 админпостановления, из которых 1 952 301 уже уплачены. За эти нарушения нарушители уплатили штрафов на сумму 376 646 829 гривен», — написал Белошицкий.

Как он объяснил, камеры установлены в местах, где по статистике в ДТП погибли и травмировались больше всего участников дорожного движения.

Справка Finance.ua:

превышение ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч влечет наложение штрафа в размере 340 грн, а в случае превышения установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч — 1700 грн;

если уплатить штраф в период со дня вынесения постановления до истечения 10 дней со дня его вручения, уплата составит 50% от общей суммы штрафа. Общий срок оплаты — 30 дней;

уплатить штраф можно по ссылке по QR-коду, который указан на лицевой стороне постановления, либо воспользоваться платежными инструментами на официальном вебсайте МВД , в электронном кабинете водителя или в приложении «Дія».

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr вы также найдете последние важные новости для автомобилистов. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.