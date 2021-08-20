0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 98 0

В НБУ рассказали, какие операции с электронными деньгами можно производить в Украине

В НБУ рассказали, какие операции с электронными деньгами можно производить в Украине

Национальный банк указал, какие операции с электронными деньгами можно производить в Украине и за что наказывают интернет-обменники.

Об этом сообщили в НБУ.

Требования к субъектам предпринимательской деятельности, которые могут производить операции с электронными деньгами:

Правовые требования по выпуску и использования электронных денег в Украине установлены статьей 15 Закона Украины «О платежных системах и переводе средств в Украине» (далее – Закон) и Положением об электронных деньгах в Украине, утвержденным постановлением Правления Национального банка от 04.11.2010 № 481.

Право выпуска электронных денег в Украине предоставлено только банкам, согласно правилам использования электронных денег, согласованным с Национальным банком Украины.

Операции по предоставлению электронных денег пользователям в обмен на денежные средства (введение в систему), по приему электронных денег в обмен на наличные/безналичные средства (вывод средств из системы) и операции по обмену электронных денег одного эмитента на электронные деньги другого эмитента имеют право осуществлять коммерческие агенты банка – юридические лица, которые заключили соответствующий договор с банком-эмитентом (коммерческие агенты по пополнению, по распространению, по расчетам и из обменных операций).

Коммерческим агентом по расчетам может быть банк и небанковское финансовое учреждение, имеющее лицензию на перевод средств без открытия счетов, выданную Национальным банком. А коммерческим агентом по обменным операциям может быть только банк.

В то же время, предприятие может быть пользователем электронных денег. Такому пользователю открывается электронный кошелек для осуществления операций с электронными деньгами, в частности для оплаты товаров, работ и услуг, а также погашения неиспользованных электронных денег.

Операции с криптовалютой. Криптовалюта, на сегодня, не имеет правового статуса в Украине, а также законодательно определенного порядка проведения операций с ней.

Как отметили в НБУ, сейчас вопросы относительно урегулирования порядка осуществления операций с криптовалютой, налогообложения доходов, полученных от операций, процедур финансового мониторинга и т.д. находятся в стадии разработки.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.