В НБУ рассказали, какие операции с электронными деньгами можно производить в Украине

Национальный банк указал, какие операции с электронными деньгами можно производить в Украине и за что наказывают интернет-обменники.

Об этом сообщили в НБУ.

Требования к субъектам предпринимательской деятельности, которые могут производить операции с электронными деньгами:

Правовые требования по выпуску и использования электронных денег в Украине установлены статьей 15 Закона Украины «О платежных системах и переводе средств в Украине» (далее – Закон) и Положением об электронных деньгах в Украине, утвержденным постановлением Правления Национального банка от 04.11.2010 № 481.

Право выпуска электронных денег в Украине предоставлено только банкам, согласно правилам использования электронных денег, согласованным с Национальным банком Украины.

Операции по предоставлению электронных денег пользователям в обмен на денежные средства (введение в систему), по приему электронных денег в обмен на наличные/безналичные средства (вывод средств из системы) и операции по обмену электронных денег одного эмитента на электронные деньги другого эмитента имеют право осуществлять коммерческие агенты банка – юридические лица, которые заключили соответствующий договор с банком-эмитентом (коммерческие агенты по пополнению, по распространению, по расчетам и из обменных операций).

Коммерческим агентом по расчетам может быть банк и небанковское финансовое учреждение, имеющее лицензию на перевод средств без открытия счетов, выданную Национальным банком. А коммерческим агентом по обменным операциям может быть только банк.

В то же время, предприятие может быть пользователем электронных денег. Такому пользователю открывается электронный кошелек для осуществления операций с электронными деньгами, в частности для оплаты товаров, работ и услуг, а также погашения неиспользованных электронных денег.

Операции с криптовалютой. Криптовалюта, на сегодня, не имеет правового статуса в Украине, а также законодательно определенного порядка проведения операций с ней.

Как отметили в НБУ, сейчас вопросы относительно урегулирования порядка осуществления операций с криптовалютой, налогообложения доходов, полученных от операций, процедур финансового мониторинга и т.д. находятся в стадии разработки.

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