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«Гарантированный покупатель» продал на аукционе «зеленую» электроэнергию на ₴ 483 миллиона

«Гарантированный покупатель» продал на аукционе «зеленую» электроэнергию на &#8372; 483 миллиона

Государственное предприятие «Гарантированный покупатель» реализовало полный объем «зеленой» электроэнергии, которую выставило на продажу. Аукционные торги состоялись 6 сентября на Украинской энергетической бирже.

Об этом стало известно из сообщения.

Гарантированный покупатель продал 246,5 тысячи МВт•ч электроэнергии из возобновляемых источников с поставкой в октябре 2021 года.

Результатом конкурентной борьбы участников торгов стал рост цены по одному из продуктов почти на 34%. Как следствие — аукцион принес гарантированному покупателю более 483 млн грн.

Заключение долгосрочных двусторонних договоров позволяет предприятию гарантированно реализовывать товар. Это означает минимизацию небалансов, получение справедливой цены на уникальный продукт и, как следствие, оптимизацию финансовых поступлений.

Ранее сообщалось, что Гарантированный покупатель сосредоточил продажу «зеленой» электроэнергии на рынке двусторонних договоров — за месяц объем реализации на форвардном сегменте превысил объем продаж на спотовом рынке.

По материалам Finance.UA
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