«Гарантированный покупатель» продал на аукционе «зеленую» электроэнергию на ₴ 483 миллиона

Государственное предприятие «Гарантированный покупатель» реализовало полный объем «зеленой» электроэнергии, которую выставило на продажу. Аукционные торги состоялись 6 сентября на Украинской энергетической бирже.
Об этом стало известно из сообщения.
Гарантированный покупатель продал 246,5 тысячи МВт•ч электроэнергии из возобновляемых источников с поставкой в октябре 2021 года.
Результатом конкурентной борьбы участников торгов стал рост цены по одному из продуктов почти на 34%. Как следствие — аукцион принес гарантированному покупателю более 483 млн грн.
Заключение долгосрочных двусторонних договоров позволяет предприятию гарантированно реализовывать товар. Это означает минимизацию небалансов, получение справедливой цены на уникальный продукт и, как следствие, оптимизацию финансовых поступлений.
Ранее сообщалось, что Гарантированный покупатель сосредоточил продажу «зеленой» электроэнергии на рынке двусторонних договоров — за месяц объем реализации на форвардном сегменте превысил объем продаж на спотовом рынке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Недвижимость в ипотеку: сколько можно заработать на арендеВчера, 21:02 - 2524 22
Украина получит транш от МВФ: в Евросоюзе похвалили судебную реформу9 ч. назад - 1087 6
В МВД рассказали о новом принципе распределения средств от камер автофиксации12 ч. назад - 822 6
Volkswagen представил электрокар ID Life (фото)21 ч. назад - 1011 4
Гетманцев сообщил, сколько украинцев подали декларации в рамках «налоговой амнистии»5 ч. назад - 844 2
Кому назначат субсидию на следующий период без обращений8 ч. назад - 11804
Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят больше всего сбережений7 ч. назад - 6819 1
Недвижимость в ипотеку: сколько можно заработать на арендеВчера, 21:02 - 2524 22
НБУ назвал количество банковских депозитов на сумму более полумиллиона гривен12 ч. назад - 1779 1
Немцы за полгода скупили 90 тонн золота15 ч. назад - 1136 2
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 368 3
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1597
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 932
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2648 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 4053 7