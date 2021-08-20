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Плюс 2,4 миллиарда в госбюджет: Регулятор предлагает перелицензировать дополнительные частоты под 4G

Плюс 2,4 миллиарда в госбюджет: Регулятор предлагает перелицензировать дополнительные частоты под 4G

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), начинает процесс перелицензирования радиочастотного спектра в диапазонах 2300 — 2400 МГц и 2575 — 2610 МГц, а также изменить размеры платы за лицензии.

Соответствующий проект постановления Кабмина НКРСИ на заседании 7 сентября предложила для общественного обсуждения.

«Большая часть диапазона 2300−2400 МГц была высвобождена предыдущими пользователями радиочастотного ресурса, лицензии аннулированы по заявлениям лицензиатов. В диапазоне 2575−2610 МГц возможен переход к новой радиотехнологии действующим пользователем по статье 40 ЗУ «О радиочастотном ресурсе Украины», — пояснили в телеком-регуляторе.

Учитывая перечисленные причины и спрос операторов на дополнительные полосы радиочастот для развертывания сетей 4G, в НКРСИ предлагают изменить размер платы на радочастоты.

«В проекте учтены стоимость спектра в диапазоне 2600 МГц, которая была одобрена Кабинетом Министров для проведения тендера на пользование радиочастотным ресурсом для 4G в 2018 году, а для диапазона 2300−2400 МГц использованы результаты научно-исследовательской работы по определению стоимости спектра, выполненной в 2020 году ведущим международным консультантом в области телекоммуникаций, компанией «Analysys Мason», — добавили в НКРСИ.

Для чего это необходимо:

  • в Комиссии заявляют, что принятие этих изменений позволит перелицензировать спектр для новых радиотехнологий и предоставить возможность операторам улучшить покрытие 4G;
  • а также — обеспечит поступление в госбюджет от 926 млн грн до 2,4 млрд грн и ежегодное поступление рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом в ориентировочном размере 85,5 млн грн, добавили в регуляторе.
По материалам Економічна Правда
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