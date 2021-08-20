Плюс 2,4 миллиарда в госбюджет: Регулятор предлагает перелицензировать дополнительные частоты под 4G

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), начинает процесс перелицензирования радиочастотного спектра в диапазонах 2300 — 2400 МГц и 2575 — 2610 МГц, а также изменить размеры платы за лицензии.
Соответствующий проект постановления Кабмина НКРСИ на заседании 7 сентября предложила для общественного обсуждения.
«Большая часть диапазона 2300−2400 МГц была высвобождена предыдущими пользователями радиочастотного ресурса, лицензии аннулированы по заявлениям лицензиатов. В диапазоне 2575−2610 МГц возможен переход к новой радиотехнологии действующим пользователем по статье 40 ЗУ «О радиочастотном ресурсе Украины», — пояснили в телеком-регуляторе.
Учитывая перечисленные причины и спрос операторов на дополнительные полосы радиочастот для развертывания сетей 4G, в НКРСИ предлагают изменить размер платы на радочастоты.
«В проекте учтены стоимость спектра в диапазоне 2600 МГц, которая была одобрена Кабинетом Министров для проведения тендера на пользование радиочастотным ресурсом для 4G в 2018 году, а для диапазона 2300−2400 МГц использованы результаты научно-исследовательской работы по определению стоимости спектра, выполненной в 2020 году ведущим международным консультантом в области телекоммуникаций, компанией «Analysys Мason», — добавили в НКРСИ.
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