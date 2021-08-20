Nubia представила доступные смарт-часы

Компания Nubia представила умные часы Red Magic Watch Vitality Edition. Finance.ua как портал, который интересуется технологиями, решил рассказать о новинке.

Как пишет gizmochina, ранее в этом году китайский производитель смартфонов выпустил свои первые умные часы одновременно с запуском серии Red Magic 6.

Вид. Как и ранее выпущенные умные часы, Red Magic Watch Vitality Edition имеет круглый дисплей с металлическим корпусом и двумя кнопками. Кроме того, Red Magic Watch Vitality Edition доступны в двух цветовых вариантах: чёрном и серебристом.



Фото: gizmochina.com

Red Magic Watch Vitality Edition получили экран диаметром 1,19 дюйма, тогда как у оригинальной модели он является 1,39-дюймовым. Это панель AMOLED с поддержкой всегда включенного дисплея (Always On Display). Новые часы весят 23 г (Red Magic Watch весят 30 г).

Режимы. Как и большинство современных умных часов, Red Magic Watch Vitality Edition оснащена поддержкой нескольких спортивных режимов, а также датчиками для мониторинга показателей здоровья.

Цена устройства составляет 77 долларов.