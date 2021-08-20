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Стартовали продажи самого дешёвого в мире электромобиля

Стартовали продажи самого дешёвого в мире электромобиля

В Китае в продажу поступил электромобиль electricKar K5, претендующий на звание самого дешёвого в мире — его покупка обойдётся в $2100.

Характеристики electricKar K5 позволяют несколько усомниться в его праве называться электромобилем — по многим параметрам он скорее соответствует категории квадроциклов. Тем не менее это вполне достойный соперник миниатюрным европейцам вроде Citroën Ami (6900 евро) или, например, Freze Nikrob (9999 евро).

Модель, также известная как K5M-2500, выпускается концерном Regal Raptor Motors, известным своими электрическими транспортными решениями. Сейчас электрокар уже продаётся на китайской торговой площадке Alibaba чуть дороже, чем самый старший iPhone 12 Pro Max с 512 Гбайт памяти — цена последнего в Китае составляет примерно $1850. К слову, если электромобиль покупать оптом, по 10 экземпляров, то он окажется даже дешевле смартфона Apple — цена за единицу составит лишь $1800.

Габариты модели electricKar K5 — всего 2,2 × 1,09 × 1,62 м, тем не менее, она вмещает двух человек. Ёмкость аккумулятора — 2,7 кВт·ч (72 В), зарядить его можно за 8 часов от бытовой розетки. Электродвигатель мощностью 800 Вт позволяет развить скорость до 40 км/ч, заряда АКБ хватит на 66 км.


Фото: 91mobiles.com

Для сравнения, популярный электроскутер Ather 450X имеет двигатель мощностью 6000 Вт, АКБ на 2,9 кВт·ч со временем зарядки 5,45 часа и способен проехать до 80 км. Стоит он приблизительно столько же.

Несмотря на интересный дизайн, цену и характеристики, появление электромобиля за пределами Китая маловероятно — после таможенных процедур он будет стоить намного больше $2100.

По материалам 3dnews.ru
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