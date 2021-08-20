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МВД планирует закупить 11 пожарных самолетов Ан-32П (инфографика)

МВД планирует закупить 11 пожарных самолетов Ан-32П (инфографика)

Министр внутренних дел анонсировал создание европейского хаба авиационной безопасности.

«В прошлом году мы стали свидетелями масштабных пожаров по всей территории Украины. Уже в этом году увидели, как подобные пожары произошли в Турции и Греции. К счастью, нам удалось отправить туда наших спасателей и помочь остановить бедствие. Впоследствии у нас с президентом возникла идея создания европейского хаба авиационной безопасности», — сказал Денис Монастырский.

По словам главы МВД, его создание предусматривает, в частности, построение Ситуационного центра мониторинга, который будет анализировать спутниковые термоснимки. Полученная информация позволит ликвидировать стихию на ранней стадии. Таким образом можно будет предупредить до 90% пожаров, ликвидировав их местными силами.

«Для становления авиахаба необходимо также увеличить авиапарк ГСЧС, а именно удвоить количество самолетов АН-72П», — отметил Денис Монастырский.

По материалам Finance.UA
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