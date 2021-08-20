МВД планирует закупить 11 пожарных самолетов Ан-32П (инфографика)

Министр внутренних дел анонсировал создание европейского хаба авиационной безопасности.
«В прошлом году мы стали свидетелями масштабных пожаров по всей территории Украины. Уже в этом году увидели, как подобные пожары произошли в Турции и Греции. К счастью, нам удалось отправить туда наших спасателей и помочь остановить бедствие. Впоследствии у нас с президентом возникла идея создания европейского хаба авиационной безопасности», — сказал Денис Монастырский.
По словам главы МВД, его создание предусматривает, в частности, построение Ситуационного центра мониторинга, который будет анализировать спутниковые термоснимки. Полученная информация позволит ликвидировать стихию на ранней стадии. Таким образом можно будет предупредить до 90% пожаров, ликвидировав их местными силами.
«Для становления авиахаба необходимо также увеличить авиапарк ГСЧС, а именно удвоить количество самолетов АН-72П», — отметил Денис Монастырский.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Проезд в маршрутках подорожает: где украинцы будут платить большеВчера, 07:10 - 874 7
Майнинг криптовалюты потребляет электричества, как вся Финляндия: выводы ученыхВчера, 01:22 - 388 3
Стало известно, сколько украинцы задолжали за коммуналкуВчера, 11:05 - 829 3
Стратег Bloomberg прогнозирует рост биткоина до $100 тысяч, эфира - до $5 тысячВчера, 06:45 - 643 3
Банки хотят выдавать беззалоговые кредиты на десятилетиеВчера, 18:30 - 786 2
За что сотрудника могут уволить без его согласия: список причинВчера, 10:05 - 4836
Польша введет налоговые льготы для заробитчанВчера, 13:12 - 1285 2
Финансовый аналитик спрогнозировал инфляцию и обесценение доллараВчера, 21:19 - 953 2
Проезд в маршрутках подорожает: где украинцы будут платить большеВчера, 07:10 - 874 7
Стало известно, сколько украинцы задолжали за коммуналкуВчера, 11:05 - 829 3
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 531 4
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1758
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 1028
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2918 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 4342 7