По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (38,094 млн грн и 53,125 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (57 и 32), максимальный курс продажи доллара 26,95 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,84-26,85 гривен за доллар.
На текущее время в сервисе присутствуют 89 активные заявки по доллару на сумму 91,219 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
26,9000 – 5 000
26,8600 – 10 000
26,8400 – 80 000
26,8300 – 99 999
26,8300 – 700
26,8300 – 25 000
26,8300 – 150 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,8300 – 8 000
26,8300 – 57 775
26,8300 – 30 000
26,8400 – 20 000
26,8400 – 30 000
26,8500 – 15 000
26,8500 – 44 444
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,8618 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,8218 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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