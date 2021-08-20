Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре. Машины будут патрулировать людные места и выявлять «нежелательное общественное поведение», пишет Mothership.
В патрулировании будет использоваться один или несколько роботов Xavier. Среди “нежелательных” – курение в запрещенных местах, неправильная парковка велосипедов и нарушение норм социальной дистанции.
В случае выявления нарушений робот будет отправлять информацию в командный центр и, в зависимости от сценария, обращаться к нарушителю с уведомлением или предупреждением.
Роботы Xavier способны ориентироваться в пространстве без помощи человека, могут объезжать статические и движущиеся препятствия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Проезд в маршрутках подорожает: где украинцы будут платить большеВчера, 07:10 - 1182 9
Финансовый аналитик спрогнозировал инфляцию и обесценение доллараВчера, 21:19 - 1605 4
Майнинг криптовалюты потребляет электричества, как вся Финляндия: выводы ученыхВчера, 01:22 - 488 3
Банки хотят выдавать беззалоговые кредиты на десятилетиеВчера, 18:30 - 1325 2
Польша введет налоговые льготы для заробитчанВчера, 13:12 - 2379 2
Польша введет налоговые льготы для заробитчанВчера, 13:12 - 2379 2
Финансовый аналитик спрогнозировал инфляцию и обесценение доллараВчера, 21:19 - 1605 4
Банки хотят выдавать беззалоговые кредиты на десятилетиеВчера, 18:30 - 1325 2
Вакцина от COVID-19, которую признает больше всего стран (инфографика)9 ч. назад - 985
Как отыскать и унаследовать депозиты в банках и сколько это стоит5 ч. назад - 821
Роботы-патрульные начали следить за порядком в СингапуреОколо часа назад - 16
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 543 4
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1766
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 1029
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2930 7