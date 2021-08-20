Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре. Машины будут патрулировать людные места и выявлять «нежелательное общественное поведение», пишет Mothership.

В патрулировании будет использоваться один или несколько роботов Xavier. Среди “нежелательных” – курение в запрещенных местах, неправильная парковка велосипедов и нарушение норм социальной дистанции.

В случае выявления нарушений робот будет отправлять информацию в командный центр и, в зависимости от сценария, обращаться к нарушителю с уведомлением или предупреждением.

Роботы Xavier способны ориентироваться в пространстве без помощи человека, могут объезжать статические и движущиеся препятствия.