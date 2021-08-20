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МВД начнет закупать электрокары для патрульной полиции: во сколько это обойдется

МВД начнет закупать электрокары для патрульной полиции: во сколько это обойдется

Министерство внутренних дел начнет закупать электрокары для патрульной полиции.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

«Мы решили закупить первую партию электромобилей для патрульной полиции. Предварительные данные свидетельствуют о том, что это позволяет уменьшить расходы на топливо, экономия по многим статьям расходов», — отметил он.

По словам главы МВД, переход полиции на электрокары может обеспечить «большую экономию для государства и для госбюджета в целом».

Какие машины приобретут и за сколько? Из презентации известно, что ведомство планирует закупить такие электромобили:

  • Mitsubishi Outlander: стоимость одного авто — 739 тыс. грн;
  • Hyundai Сona: стоимость 1 365 600 грн.

При этом, учитывая цену заправки и масел на 400 тыс. км, а также техосмотра, общая стоимость Mitsubishi и ее эксплуатация на такой километраж составляет 2,05 млн грн, Hyundai — 1,54 млн грн.

По материалам Finance.UA
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