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Как менялись расходы государства на среднее образование (инфографика)

Как менялись расходы государства на среднее образование (инфографика)

Как менялись расходы на среднее образование в течение последних трех лет.

В 2018 году средние расходы на одного учащегося составляли 21,3 тыс. грн. В городе на одного ученика выделяли 16,2 тыс. грн, а в селах – 27,1 тыс. грн (на район). Общее количество учащихся на территории Украины составляло 3 млн 883,6 тыс. в 14,8 тыс. школ.

Общие расходы на среднее образование тогда составляли 82,8 млрд грн.

За два года расходы на образовательную отрасль увеличились на 16 миллиардов гривен.

В 2019 году они выросли на 13,5% – до 94 млрд грн. В 2020 году выделили уже 98,4 млрд грн.

Количество учащихся также немного увеличилось за два года, как и средние расходы на них – до 24 тыс. 700 гривен. На 2020 год в городе расходы на одного ученика составили 20,5 тыс. гривен, а в селах – 35 тысяч гривен.

В то же время уменьшилось количество школ. В 2020 году резко сократилось количество учителей, работающих в образовательных учреждениях – до 346,8 тыс. (-20,9%).

На 2021 год запланировано 121,9 млрд грн расходов на среднее образование, что на 23,9% больше, чем в предыдущий год.

По материалам Слово и Дело
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