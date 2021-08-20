На реконструкцию аэропорта «Винница» поступили первые 13 млн грн

На счет госказначейства Винницкой области поступил первый транш в размере 13 млн грн для проведения реконструкции аэропорта «Винница».

Об этом в Facebook сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов.

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«135 млн грн — столько получит Винницкий аэропорт в этом году. Именно такую сумму может освоить подрядчик в 2021 году», — написал Борзов.

Таким образом, отметил он, вскоре начнется реконструкция аэропорта. Она будет проведена в рамках программы «Большая стройка».

Борзов напомнил, что в конце июня было принято постановление Кабмина о порядке использования средств на аэропорт «Винница». На начало реконструкции аэропорта в госбюджете предусмотрели 604,27 млн грн.

Аэропорт «Винница» — единственный функционирующий международный аэропорт Центральной Украины, в радиусе более 150 км нет других сертифицированных и функционирующих аэропортов.

По словам председателя ОГА, основная проблема аэропорта — недостаточная несущая способность покрытий взлетно-посадочной полосы: ограничения только до 14 взлетно-посадочных операций в неделю самолетов класса Boeing 737−800 и Airbus-320, а также устаревшее аэродромное оборудование.

«Поэтому единственным решением является реконструкция аэродрома с заменой всего оборудования», – отметил Борзов.

Аэродром находится в собственности Минобороны и используется совместно с коммунальным аэропортом.