0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 25 0

На реконструкцию аэропорта «Винница» поступили первые 13 млн грн

На реконструкцию аэропорта «Винница» поступили первые 13 млн грн

На счет госказначейства Винницкой области поступил первый транш в размере 13 млн грн для проведения реконструкции аэропорта «Винница».

Об этом в Facebook сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Читайте также: SkyUp открыл продажу билетов в Прагу: цена

«135 млн грн — столько получит Винницкий аэропорт в этом году. Именно такую сумму может освоить подрядчик в 2021 году», — написал Борзов.

Таким образом, отметил он, вскоре начнется реконструкция аэропорта. Она будет проведена в рамках программы «Большая стройка».

Борзов напомнил, что в конце июня было принято постановление Кабмина о порядке использования средств на аэропорт «Винница». На начало реконструкции аэропорта в госбюджете предусмотрели 604,27 млн грн.

Аэропорт «Винница» — единственный функционирующий международный аэропорт Центральной Украины, в радиусе более 150 км нет других сертифицированных и функционирующих аэропортов.

По словам председателя ОГА, основная проблема аэропорта — недостаточная несущая способность покрытий взлетно-посадочной полосы: ограничения только до 14 взлетно-посадочных операций в неделю самолетов класса Boeing 737−800 и Airbus-320, а также устаревшее аэродромное оборудование.

«Поэтому единственным решением является реконструкция аэродрома с заменой всего оборудования», – отметил Борзов.

Аэродром находится в собственности Минобороны и используется совместно с коммунальным аэропортом.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.