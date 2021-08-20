Украина получит транш от МВФ: в Евросоюзе похвалили судебную реформу

Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас считает, что в первой половине сентября Украина «услышит хорошие новости» из Брюсселя относительно транша Международного валютного фонда.
Об этом Маасикас сказал в комментарии Общественному.
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«Макрофинансовая помощь Евросоюза политически связана с программой МВФ. И комиссия в Брюсселе сейчас ждет подтверждения от МВФ. Все помнят о дедлайнах, и я уверен, что в ближайшие дни мы услышим хорошие новости из Брюсселя», — сказал он.
Маасикас добавил, что Украина проделала хорошую работу и некоторые вещи были изменены к лучшему. Особенно — судебная реформа и высококвалифицированный совет судей.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила условия, необходимые для выплаты второго транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза.
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