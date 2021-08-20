Межбанк: интрига по поведению курса только усилится

После вчерашней работы валютного межбанка по доллару на ТОМе из-за выходного в США — сегодня рынок уже войдет в свой привычный деловой ритм. Это, с одной стороны, по нашему прогнозу увеличит объем операций на торгах 7 сентября до $ 130−185 млн при заключении до 480−630 сделок. А с другой — опять усилит интригу по дальнейшему поведению курса.

Вчера, несмотря на вялые торги по доллару, НБУ пришлось дважды выходить с покупкой валюты на межбанк, чтобы остановить проседание котировок. И при этом доллар все же умудрился подешеветь сразу на 10 копеек до 26,765/26,785 гривен к концу сессии понедельника.

Конечно, можно это списать на эффект работы долларового межбанка на ТОМе, но и реальных продавцов на рынке тоже хватало и было их явно меньше, нежели желающих купить валюту. Гривна у клиентов в дефиците и этим все сказано. Но, уже сейчас активизируются «дочки» иностранных компаний по покупке валюты под вывод дивидендов, да и проседание курса последних дней спровоцирует отложенный спрос со стороны тех, кто просто ждал минимальных котировок. Это может сработать на укрепление позиций доллара.

Поэтому определенная «загадка» по тренду на торгах по доллару сохраняется и первые три часа сессии покажут, что «победит» — жадность некоторых покупателей, которые продолжат играть «на понижение», или все же рост реального спроса со стороны части клиентов спровоцирует укрепление доллара на торгах.

Кроме этого, сегодня очередной аукцион по размещению ОВГЗ. Накануне решений Нацбанка по учетной ставке (огласят уже 9 сентября и мы прогнозируем, что ее повысят до 8,5% годовых) — мы не ожидаем рекордов по продажам облигаций. Инвесторы будут ждать решения регулятора. Тем не менее, по нашим расчетам, будет продано бумаг на сумму от 4,8 до 8,7 млрд гривен с доходностью от 9,0% до 12,59% годовых, в зависимости от их сроков. Основными покупателями будут госбанки и крупные местные финучреждения. Это частично будет влиять на поведение ресурсного рынка и опосредованно — на валютный межбанк тоже.

Спекулянты будут снова стараться подстроиться под действия крупных игроков и максимально «качать» котировки в течение дня. Особенно, если они почувствуют, что настроения потенциальных покупателей меняются и они «созрели» к возможному росту котировок.

Как и во все последние дни, скорее всего Нацбанку опять придется выходить на межбанк с соответствующей интервенцией.

Курсы межбанка, по расчетам Finance.ua во вторник будут в пределах: доллар — коридор 26,65−26,90 грн, евро — коридор 31,60−31,95 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 26,77 / 26,79

евро — 31,81 / 31,83

Курсы валют на Межбанке

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