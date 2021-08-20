Стратег Bloomberg прогнозирует рост биткоина до $100 тысяч, эфира - до $5 тысяч

В сентябрьском отчете Bloomberg Crypto Outlook стоимость Bitcoin прогнозируется на уровне $ 100 тысяч за монету и $ 5 тысяч за монету Ethereum. В то же время Bitcoin станет глобальным резервным активом.
Об этом сообщил старший стратег по сырьевым товарам Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун.
«Криптоактивы входят в обновленный бычий рынок второго полугодия после серьезного падения с предыдущих максимумов», — отметил стратег Bloomberg.
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МакГлоун также назвал уязвимыми инвестиционные портфели, в которых нет первой криптовалюты или эфира.
«Цифровой резервный актив мира и строительный блок финтеха — это то, как мы соответственно рассматриваем криптовалюту № 1 и № 2», — отметил МакГлоун.
Он также обратил внимание на головокружительный успех Cardano, чья монета занимает третье место в рейтинге по капитализации в мире криптоактивов. Это стало результатом конкуренции с эфиром. Экосистема Cardano также предоставляет клиентам функционал смартконтрактов, как и эфир.
В начале августа МакГлоун отметил мощную поддержку Bitcoin и Ethereum и начало фазы роста этих активов.
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