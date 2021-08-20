За какие зарплаты готовы работать украинцы: обзор рынка труда

Finance.ua как портал, который знает все о деньгах, рассказывает, за какие зарплаты готовы работать украинцы и какие вакансии были самыми популярными среди соискателей.
В августе средний уровень зарплат по вакансиям составил 12 982 грн, а по резюме чуть меньше — 12 504 грн.
На какие зарплаты соглашаются? По данным портала «Прозрачная работа», большинство претендентов на территории Украины в августе отмечали в резюме, что готовы рассмотреть предложения от работодателей, которые предлагают зарплату от 8 000 до 13 000 грн.
Чуть больше 24 тыс. соискателей указали в резюме, что согласятся на зарплату 13 000−18 000 грн. От 18 000 до 23 000 грн — такие зарплатные ожидания были у 11 322 претендентов. На самую низкую зарплату претендовали 7 865 кандидатов — <8 000 грн; на самую высокую — 48 000+ грн — 1 651.
А какие зарплаты предлагают работодатели? Опираясь на последние данные аналитиков, можно сделать следующий вывод: самой популярной среди работодателей была заработная плата в размере 11 000−15 000 грн, такое вознаграждение предлагали 8 668 компаний.
Также размещали вакансии с заработной платой 15 000−19 000 грн — 7 107 работодателей. На работу с зарплатой 7 000−11 000 грн приглашали 5 394 компании. Наименьший заработок предлагал 2 391 работодатель — <7 000 грн, а самый высокий (39 000+ грн) — 1 382 компании.
ТОП профессий в Украине. Чаще всего в вакансиях работодатели искали таких специалистов:
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Украинцы же, судя по представленным в августе резюме, также чаще всего искали работу именно в сфере продаж:
Аналитики также отобрали профессии, где работодатели предлагали самые высокие средние зарплаты в опубликованных вакансиях. Среди них оказались такие: Senior HTML developer (5 вакансий с медианой 140 000 грн), Senior Java Developer (3 вакансии с медианой 135 000 грн), Senior JavaScript developer (16 вакансий с медианой 99 500 грн).
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