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Представили электромобиль, который может уменьшаться на парковке (фото)

Представили электромобиль, который может уменьшаться на парковке (фото)

Компания City Transformer из Израиля представила на международном автосалоне в Мюнхене одноименный электрокар-трансформер. Об этом сообщает профильный портал Autocar.

Новинка под названием City Transformer способна изменять размер колеи, что делает ее более компактной и способной уместиться даже на узком парковочном месте. Так, автомобиль «трансформер» оценили в 12 500 евро за базовую версию, правда только на этапе предварительного заказа. Далее к цене добавится еще 3500 евро.

Автомобиль имеет всего два места, расположенных друг за другом. При этом в режиме «парковки» его габаритная ширина не превышает 1 метра. Разработчики электрокара уверяют, что в подобном состоянии машина экономит до 75% парковочного пространства, поскольку на стандартном месте для стоянки можно вместить до четырех таких City Transformer. Другими словами, мы получаем закрытый мотоцикл с откидными вверх «ламбо-дверями».

Для более уверенного передвижения на высоких скоростях путь City Transformer можно увеличить до 1,4 метра, за счет подвижных колес, которые раздвигаются на 20 см с каждой стороны. Колесная база машины при этом не изменяется и составляет 1,8 метра при общей длине City Transformer в 2,5 метра.

Машина имеет два электромотора мощностью 7,5 кВт каждый. До скорости 50 км/ч она разгоняется за 5 секунд, а максимальная скорость ограничена отметкой в ​​90 км/ч. Одной зарядки батарей хватает на 180 км пробега. Когда именно автопроизводитель планирует начать поставки электрокаров City Transformer, не сообщается.

По материалам Finance.UA
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