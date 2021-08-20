Представили электромобиль, который может уменьшаться на парковке (фото)

Компания City Transformer из Израиля представила на международном автосалоне в Мюнхене одноименный электрокар-трансформер. Об этом сообщает профильный портал Autocar.
Новинка под названием City Transformer способна изменять размер колеи, что делает ее более компактной и способной уместиться даже на узком парковочном месте. Так, автомобиль «трансформер» оценили в 12 500 евро за базовую версию, правда только на этапе предварительного заказа. Далее к цене добавится еще 3500 евро.
Автомобиль имеет всего два места, расположенных друг за другом. При этом в режиме «парковки» его габаритная ширина не превышает 1 метра. Разработчики электрокара уверяют, что в подобном состоянии машина экономит до 75% парковочного пространства, поскольку на стандартном месте для стоянки можно вместить до четырех таких City Transformer. Другими словами, мы получаем закрытый мотоцикл с откидными вверх «ламбо-дверями».
Для более уверенного передвижения на высоких скоростях путь City Transformer можно увеличить до 1,4 метра, за счет подвижных колес, которые раздвигаются на 20 см с каждой стороны. Колесная база машины при этом не изменяется и составляет 1,8 метра при общей длине City Transformer в 2,5 метра.
Машина имеет два электромотора мощностью 7,5 кВт каждый. До скорости 50 км/ч она разгоняется за 5 секунд, а максимальная скорость ограничена отметкой в 90 км/ч. Одной зарядки батарей хватает на 180 км пробега. Когда именно автопроизводитель планирует начать поставки электрокаров City Transformer, не сообщается.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Проезд в маршрутках подорожает: где украинцы будут платить большеВчера, 07:10 - 824 5
Майнинг криптовалюты потребляет электричества, как вся Финляндия: выводы ученыхВчера, 01:22 - 366 3
Стало известно, сколько украинцы задолжали за коммуналкуВчера, 11:05 - 793 3
Стратег Bloomberg прогнозирует рост биткоина до $100 тысяч, эфира - до $5 тысячВчера, 06:45 - 601 3
Банки хотят выдавать беззалоговые кредиты на десятилетиеВчера, 18:30 - 636 2
За что сотрудника могут уволить без его согласия: список причинВчера, 10:05 - 4227
Польша введет налоговые льготы для заробитчанВчера, 13:12 - 1047 2
Проезд в маршрутках подорожает: где украинцы будут платить большеВчера, 07:10 - 824 5
Стало известно, сколько украинцы задолжали за коммуналкуВчера, 11:05 - 793 3
Финансовый аналитик спрогнозировал инфляцию и обесценение доллараВчера, 21:19 - 772 2
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 530 4
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1755
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 1025
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2915 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 4339 7