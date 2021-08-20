Сальвадор признал биткоин законным платежным средством

В Сальвадоре 7 сентября криптовалюта Bitcoin стала официальным платежным средством наравне с американским долларом.

Закон об этом приняли еще летом, но действовать он начал только сейчас.

Как пишет издание Fast Company, изменение в законодательстве страны означает, что теперь владелец Bitcoin может легально оплачивать криптовалютой услуги и товары. Также Bitcoin могут взыскиваться для оплаты долгов, а государство берет на себя обязательства конвертации Bitcoin в американские доллары.

При этом, согласно существующим законам, бизнес не обязан принимать криптовалюту. Согласно существующим сегодня правилам, частный бизнес вправе сам решать, в каком формате он может принимать оплату: только картами, только наличными и так далее. Таким образом, новый статус еще не значит, что житель страны сможет в любой кофейне взять напиток за Bitcoin.

Для популяризации новой инициативы государство обещает по $30 каждому, кто скачает электронный кошелек Chivo. Также в стране будет установлено до 200 банкоматов, где можно обменять криптовалюту в доллары.

Власти страны не скрывают, что подобная инициатива была необходима для стимулирования экономики страны и притока криптоэнтузиастов. Так, например, за 3 Bitcoin можно получить статус резидента.

Впрочем, как пишет Fast Company, станет ли Сальвадор особым местом для владельцев самой дорогой криптовалюты — неизвестно. В стране лишь у каждого третьего есть банковский аккаунт, поэтому цифровые валюты не скоро заменят наличный доллар.

Сальвадор решили поддержать инвесторы с Reddit. Один из авторов предложил участникам сообщества r/Bitcoin купить криптовалюты всего на $30 и тем самым показать интерес к Bitcoin. В сообществе несколько миллионов человек, и если бы каждый совершил операцию купли, это дало бы одновременный приток на почти $100 млн. Неизвестно, как много людей, увидевших сообщение, купили Bitcoin, но 7 сентября биткоин перевалил за $52 000 впервые за последние несколько месяцев.

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