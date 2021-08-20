Глава регуляторной службы не смог подтвердить владение биткоинами на 13 млн грн - НАПК

НАПК проверило декларацию главы Государственной регуляторной службы Алексея Кучера и выявило там несоответствие. Глава Нацагентства Александр Новиков внес предписание Кабмину и требует провести служебное расследование.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«НАПК провело полную проверку декларации главы ГРС Алексея Кучера, которую он подал как бывший глава Харьковской областной государственной администрации. В декларации Алексей Кучер указал, что владеет криптовалютой Bitcoin стоимостью 13,1 млн грн», — говорится в сообщении.

Читайте также: НАПК выявило в декларации чиновника несоответствие доходов на 37,5 млн гривен

В Нацагентстве отметили, что криптовалюта Bitcoin имеет публичный адрес (Public Address), который и подтверждает принадлежность определенному лицу. Однако глава ГРС не смог предоставить публичный адрес криптовалюты.

«В то же время, по данным налоговой, общий доход Алексея Кучера и членов его семьи за весь период работы с 2001 по 2020 год составляет менее 1 млн грн (всего 880 682,56 грн)», — уточнили в НАПК.

Как отмечают в ведомстве, такие данные говорят о том, что глава ГРС указал недостоверные сведения о владении криптовалютой.

В связи с этим НАПК в своем распоряжении требует: