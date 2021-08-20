Глава регуляторной службы не смог подтвердить владение биткоинами на 13 млн грн - НАПК

НАПК проверило декларацию главы Государственной регуляторной службы Алексея Кучера и выявило там несоответствие. Глава Нацагентства Александр Новиков внес предписание Кабмину и требует провести служебное расследование.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«НАПК провело полную проверку декларации главы ГРС Алексея Кучера, которую он подал как бывший глава Харьковской областной государственной администрации. В декларации Алексей Кучер указал, что владеет криптовалютой Bitcoin стоимостью 13,1 млн грн», — говорится в сообщении.
Читайте также: НАПК выявило в декларации чиновника несоответствие доходов на 37,5 млн гривен
В Нацагентстве отметили, что криптовалюта Bitcoin имеет публичный адрес (Public Address), который и подтверждает принадлежность определенному лицу. Однако глава ГРС не смог предоставить публичный адрес криптовалюты.
«В то же время, по данным налоговой, общий доход Алексея Кучера и членов его семьи за весь период работы с 2001 по 2020 год составляет менее 1 млн грн (всего 880 682,56 грн)», — уточнили в НАПК.
Как отмечают в ведомстве, такие данные говорят о том, что глава ГРС указал недостоверные сведения о владении криптовалютой.
В связи с этим НАПК в своем распоряжении требует:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Недвижимость в ипотеку: сколько можно заработать на арендеВчера, 21:02 - 2247 12
В МВД рассказали о новом принципе распределения средств от камер автофиксации9 ч. назад - 709 6
Украина получит транш от МВФ: в Евросоюзе похвалили судебную реформу6 ч. назад - 933 5
Volkswagen представил электрокар ID Life (фото)18 ч. назад - 885 3
Немцы за полгода скупили 90 тонн золота12 ч. назад - 1016 2
Кому назначат субсидию на следующий период без обращений5 ч. назад - 3478
Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят больше всего сбережений4 ч. назад - 3177 1
Недвижимость в ипотеку: сколько можно заработать на арендеВчера, 21:02 - 2247 12
Доллар опять дешевеет на межбанке: что происходитВчера, 18:11 - 2027
НБУ назвал количество банковских депозитов на сумму более полумиллиона гривен9 ч. назад - 1635 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 363 3
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1596
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 926
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2637 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 4044 7