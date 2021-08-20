Карпатская госрезиденция «Синегора» получила 58 млн грн убытков

Государственная резиденция «Синегора», которая обеспечивает отдых высших должностных лиц, получила 57,7 млн грн убытков начиная с 2017 года и по июль 2021-го, сообщает «Марлин» со ссылкой на отчет о финансовых результатах.
В частности, за первые полугода 2021-го расходы превысили доходы на 2,2 млн грн. В прошлом году убытки резиденции составили 16,3 млн грн, в 2019-м — 11,6 млн грн, в 2018-м — 13,9 млн грн, а в 2017-м — 13,7 млн грн.
При этом за последние четыре года «Синегора» получила 75,4 млн грн бюджетных ассигнований. А на обслуживание резиденции уходит около 38−41 млн грн ежегодно, в том числе расходы на зарплату персоналу составляют 10−12 млн грн.
Стоит добавить, что «Синегора» расположена в карпатском массиве Горганы и подчиняется Государственному управлению делами.
С 2009 года продолжается выполнение указа президента Виктора Ющенко о преобразовании госрезиденции в национальный парк. Так, в 2021 году в Prozorro было заказано проект организации парка за 495 тыс. грн.
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