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Карпатская госрезиденция «Синегора» получила 58 млн грн убытков

Карпатская госрезиденция «Синегора» получила 58 млн грн убытков

Государственная резиденция «Синегора», которая обеспечивает отдых высших должностных лиц, получила 57,7 млн грн убытков начиная с 2017 года и по июль 2021-го, сообщает «Марлин» со ссылкой на отчет о финансовых результатах.

В частности, за первые полугода 2021-го расходы превысили доходы на 2,2 млн грн. В прошлом году убытки резиденции составили 16,3 млн грн, в 2019-м — 11,6 млн грн, в 2018-м — 13,9 млн грн, а в 2017-м — 13,7 млн грн.

При этом за последние четыре года «Синегора» получила 75,4 млн грн бюджетных ассигнований. А на обслуживание резиденции уходит около 38−41 млн грн ежегодно, в том числе расходы на зарплату персоналу составляют 10−12 млн грн.

Стоит добавить, что «Синегора» расположена в карпатском массиве Горганы и подчиняется Государственному управлению делами.

С 2009 года продолжается выполнение указа президента Виктора Ющенко о преобразовании госрезиденции в национальный парк. Так, в 2021 году в Prozorro было заказано проект организации парка за 495 тыс. грн.

По материалам УБР
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