SkyUp открыл продажу билетов в Прагу: цена

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, рассказывает, какие новые направления открылись для полетов.
Согласно сообщению компании, с 23 сентября SkyUp Airlines начинает выполнять рейсы по маршруту Киев — Прага — Киев.
Удобная полетная программа, всего около 2 часов перелета, и сказочная атмосфера старинного города гарантируют массу приятных впечатлений.
Билеты уже доступны на skyup.aero, цена:
Рейсы будут выполняться трижды в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Для въезда в страну требуется:
Исчерпывающая информация касательно требований для въезда доступна на сайте Министерства внутренних дел Чешской Республики.
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