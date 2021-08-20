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SkyUp открыл продажу билетов в Прагу: цена

SkyUp открыл продажу билетов в Прагу: цена

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, рассказывает, какие новые направления открылись для полетов.

Согласно сообщению компании, с 23 сентября SkyUp Airlines начинает выполнять рейсы по маршруту Киев — Прага — Киев.

Удобная полетная программа, всего около 2 часов перелета, и сказочная атмосфера старинного города гарантируют массу приятных впечатлений.

Билеты уже доступны на skyup.aero, цена:

  • Киев — Прага: от 1495 грн*.
  • Прага — Киев: от 1494 грн*.

Рейсы будут выполняться трижды в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Для въезда в страну требуется:

  • иметь сертификат о полном курсе вакцинации, (Vaxzevria/AstraZeneca, Spikevax/Moderna, Comirnaty/Pfizer/BioNTech, Janssen, Covishield), завершенной по меньшей мере за 14 дней до путешествия, который сформирован в мобильном приложении «Дія» с QR-кодом или выдан в стране ЕС.
  • перед въездом нужно обязательно заполнить въездной формуляр.

Исчерпывающая информация касательно требований для въезда доступна на сайте Министерства внутренних дел Чешской Республики.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, с 20 сентября 2021 года авиакомпания SkyUp начнет выполнение рейсов по маршруту Киев — Лодзь — Киев. Стоимость билетов: Киев — Лодзь от 754 грн; Лодзь — Киев от 703 грн.

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По материалам Finance.UA
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