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«Газпром» вновь не забронировал дополнительных транзитных мощностей — оператор ГТС

«Газпром» вновь не забронировал дополнительных транзитных мощностей — оператор ГТС

Компания «Газпром» вновь не забронировала дополнительных транзитных мощностей, которые предлагает Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ). Это приведет к уменьшению транзита газа в Европу.

Об этом сообщил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон в Фейсбуке.

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«Несмотря на максимальную цену на газ в ЕС и недостаточные запасы газа в европейских ПХГ, Газпром не забронировал на сентябрь дополнительные транзитные мощности 15 млн куб. м в сутки, что приведет к уменьшению транзита со 124 млн куб. м в сутки до 109 млн куб. м», — написал Макогон.

Он сообщил, что ОГТСУ постоянно предлагает дополнительные мощности в объеме 63,7 млн кубометров в сутки, но ни разу Газпром не проявил заинтересованности в увеличении поставок газа в Европейский Союз.

«Газпром отчитался об окончании трубоукладочных работ по проекту «Северный поток-2» и готовности поставлять газ по нему уже в 2021 году. Фактически, Газпром грубо намекает, что увеличение поставок в ЕС возможно только по «Северному потоку-2», — отметил руководитель ОГТСУ.

По его мнению, следующие месяцы станут для Европы экзаменом на готовность противостоять давлению России и защищать принципы европейской солидарности.

Напомним, в августе, несмотря на плановую остановку газопроводов «Ямал — Европа» и «Северный поток — 1», а также рекордный рост цен на европейских рынках газа, «Газпром» не проявил заинтересованности в дополнительных транзитных мощностях Украины и стал опустошать свои подземные хранилища газа в Европе.

По материалам Укринформ
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