В Одессе чиновника из Минобороны уличили в неуплате 3 млн грн налогов

Бывший председатель ликвидационной комиссии государственного предприятия Министерства обороны “Одесский завод строительных материалов” подозревается в неуплате налога на добавленную стоимость на сумму свыше 3 млн грн.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона.

По данным следствия, чиновник в бухгалтерском учете предприятия, в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за базовый отчетный (налоговый) период (ноябрь 2019 года), умышленно не отразил договор поставки и прочие хозяйственные операции, по которым на предприятие поступили и были необоснованно потрачены 20 млн гривен.

В результате этого в бюджет государства не поступил налог на добавленную стоимость на общую сумму более 3 млн гривен.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. В суд направили ходатайство об избрании ему меры пресечения и готовится представление об отстранении его от должности.