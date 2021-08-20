Швеция хочет повысить налог на новые авто на бензине и дизеле

В правительстве Швеции предложили повысить налоги на новые автомобили на бензине и дизельном топливе.

Об этом заявил министр окружающей среды Пер Болунд.

«Я очень хорошо понимаю тех, кто считает, что это дорого. Но мы видим, что влияние человеческой деятельности на климат все более заметно. Если в этой ситуации ничего не делать и продолжать пользоваться ископаемым топливом — это не устойчивое решение для будущего», — отметил Болунд.

В то же время планируется увеличить премии на приобретение электромобилей.

В новый бюджет закладывают также стимулы за использование велосипедов — компаниям, которые предоставляют велосипеды своим работникам, обещают налоговые льготы.

Правительство также планирует инвестировать в железнодорожную инфраструктуру около 1 млрд шведских крон, что называют крупнейшей такой инвестицией.