Украина предложила США создать зону свободной торговли между странами.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в программе «Свобода слова».

«У нас есть другая инициатива, которую мы предложили американцам — это зона свободной торговли между Украиной и Соединенными Штатами, потому что мы хотим укреплять нашу экономику. И мы все понимаем, что если мы хотим воевать, то нужна сильная экономика, которая позволяет создавать резервы и затем тратить их на оборону», — заявил Кулеба.

Он добавил, что Украина постоянно поднимает с американскими партнерами вопросы безвиза, как и с Канадой и Британией.

Напомним, неделю назад Украина и США подписали соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства.