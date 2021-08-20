Доллар опять дешевеет на межбанке: что происходит

Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе — понедельник на валютном рынке прошел под воздействием двух основных факторов:1) работы по доллару на условиях поставки валюты ТОМ из-за выходного в США;
2) поведения и курсовых задач крупных игроков.
Непопулярная и неудобная для украинского межбанка и клиентов форма расчетов на ТОМе — ожидаемо привела к сокращению операций в долларе на межбанке, а клиенты на торгах сосредоточились на операциях с евро и рублем. Но из тех, кто решился на сделки по доллару — сегодня преобладали продавцы. Явный перекос предложения привел к быстрому проседанию курса американской валюты и активной игре «на понижение» как частью спекулянтов, так и тех покупателей, кто на самом деле просто выжидал минимальных котировок и кому форма расчетов ТОМом была не в тягость. Результат — предложение превышало спрос практически все время, и за день доллар подешевел на 10 копеек- с 26,865/26,885 до 26,765/26,785 гривен.
Нацбанку пришлось дважды играть роль «универсального покупателя и выходить на торги с интервенцией. В первый раз — уже сразу после 11 часов по цене не выше 26,84 гривен он купил стандартные $ 5млн, а во второй раз — регулятор вышел во время обеда с покупкой по 26,76 гривен и простоял с этим ценником практически до конца активной фазы торгов. Этими действиями НБУ и сформировал следующий курсовой тренд в течение дня: с самого утра доллар просел с утренних 26,865/26,885 до 26,815/26,835 гривен к 12 часам, а затем, на фоне дальнейшего превышения предложения — курс постепенно просел до 26,765/26,785 к концу сессии.
Главные события 6 сентября на валютном рынке:
1) Доллар подешевел еще на 10 копеек — с утренних 26,865/26,885 гривен до 26,765/26,785 гривен к концу сессии.
2) Нацбанк выходил сегодня на межбанк дважды. В самом начале с покупкой доллара по цене не выше 26,84 гривны и купил $ 5 млн. А затем, во время обеда — с покупкой по 26,76 гривен и простоял с этим ценником до самого конца активной фазы торгов.
3) Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,8455 гривен за доллар, а официальный курс на 7 сентября 2021 года установлен на уровне 26,8102 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США26,76 / 26,80
евро 31,73 / 31,76
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