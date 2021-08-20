Завершилась сварка последней трубы СП-2

В Балтийском море завершили сварку последней трубы Северного потока-2. Теперь труба будет уложена на дно моря.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2 AG.

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«Специалисты трубоукладочной баржи Фортуна осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода Северный поток-2, после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в немецких водах», — говорится в сообщении.

Следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, что тянется из вод Дании. Затем будут проведены пусконаладочные работы.

Газопровод планируют ввести в эксплуатацию до конца года.