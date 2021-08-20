Tesla решила выпустить на рынок бюджетный электрокар

Бюджетный электрический хэтчбек Tesla, чья стоимость не превысит 25 тысяч долларов, пойдет «в серию» в 2023 году.
Об этом заявил на встрече с сотрудниками компании основатель и гендиректор Tesla Илон Маск.
Ни название, ни стоимость бюджетной «Теслы» пока не озвучены. Предполагается, что новинка дебютирует под именем Model 2 или Model Q, а ее стоимость составит около 25 тысяч долларов. Для сравнения, самая дешевая модель Tesla — седан Model 3 сегодня стоит минимум 40 тысяч долларов.
Получит ли новинка органы управления, пока неясно, однако глава Tesla с самого начала хотел, чтобы электрокар за 25 тысяч долларов был полностью автономным и мог самостоятельно передвигаться по дорогам без участия водителя.
Продавать электрокар планируется только в Китае. Возможно, именно поэтому его разработкой занимается шанхайский научно-исследовательский центр Tesla.
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