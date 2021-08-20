Стипендии студентам повысят, но количество получателей уменьшится

С 1 января 2022 года размер выплат студентам увеличивается, но в то же время количество получателей сократится более чем на 10%. Соответствующее постановление правительства от 1 сентября 2021 г. №933 было обнародовано на сайте Кабмина.
Finance.ua как портал, заботящийся о ваших кошельках, рассказывает, как изменится количество получателей выплат в 2022 году и какие стипендии будут получать студенты.
Сокращение. Согласного документу, каждый семестр ученый совет каждого вуза будет определять одинаковый для всех факультетов лимит стипендиатов, которым будет назначаться академическая стипендия. Этот показатель будет устанавливаться в диапазоне от 35% до 40% от фактического количества студентов дневной формы обучения, обучающихся по государственным (региональным) заказам. Таким образом, процент стипендиатов снижается, поскольку ранее он составлял от 40 до 45%.
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Размер академических стипендий повышается:
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