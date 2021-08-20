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Стипендии студентам повысят, но количество получателей уменьшится

Стипендии студентам повысят, но количество получателей уменьшится

С 1 января 2022 года размер выплат студентам увеличивается, но в то же время количество получателей сократится более чем на 10%. Соответствующее постановление правительства от 1 сентября 2021 г. №933 было обнародовано на сайте Кабмина.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших кошельках, рассказывает, как изменится количество получателей выплат в 2022 году и какие стипендии будут получать студенты.

Сокращение. Согласного документу, каждый семестр ученый совет каждого вуза будет определять одинаковый для всех факультетов лимит стипендиатов, которым будет назначаться академическая стипендия. Этот показатель будет устанавливаться в диапазоне от 35% до 40% от фактического количества студентов дневной формы обучения, обучающихся по государственным (региональным) заказам. Таким образом, процент стипендиатов снижается, поскольку ранее он составлял от 40 до 45%.

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Размер академических стипендий повышается:

  • для учащихся заведений профессионального (профессионально-технического) образования — с 490 до 1250 грн;
  • для студентов заведений профессионального образования, которые получают образовательно-квалификационный уровень «младший специалист», образовательно-профессиональную степень «профессиональный младший бакалавр», образовательную степень «бакалавр» — с 980 до 1510 грн;
  • для студентов высших учебных заведений, научных учреждений, получающих образовательную или образовательно-профессиональную степень «младший бакалавр», образовательные степени «бакалавр», «специалист» или «магистр» — с 1300 до 2000 грн.

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По материалам Finance.UA
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