На украинских дорогах появятся «Фантомы» от МВД

В Украине появятся полицейские автомобили скрытого патрулирования — так называемый проект «Фантом».

Об этом рассказал глава МВД Денис Монастырский, объясняя, какие направления и проекты будут приоритетными для ведомства в ближайшие годы.

Проект «Фантом» предусматривает контроль за соблюдением правил дорожного движения с помощью специальных автомобилей. Они выглядят как обычные авто, никаких опознавательных знаков. Пока у Патрульной полиции таких четыре: это кроссоверы Skoda Kodiaq серого цвета, закупленные в конце 2020 года.

По словам министра, автомобили «Фантом» начнут работу по окончании испытаний и после того, как пройдут соответствующую сертификацию.

В следующем году МВД планирует закупить еще 19 таких автомобилей, тем самым увеличив их количество до 23. Уже в 2023 году, говорит Монастырский, в Украине будет 110 «Фантомов».

Автомобили скрытого патрулирования будут фиксировать нарушения ПДД в транспортном потоке, контролировать скорость движения автомобилей и отслеживать местонахождение патрульных машин.