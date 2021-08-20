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Представлен бюджетный смартфон HiSense U50 с дизайном в стиле iPhone 12

Представлен бюджетный смартфон HiSense U50 с дизайном в стиле iPhone 12

Китайская компания HiSense официально представила смартфон начального уровня U50: приобрести аппарат можно будет по ориентировочной цене 135 долларов США.

В основу устройства положен процессор Unisoc SC7731E: этот чип содержит восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 1,3 ГГц. Он функционирует в тандеме с 2 Гбайт оперативной памяти. Флеш-накопитель вместимостью 32 Гбайт можно дополнить картой microSD.

В плане дизайна модель HiSense U50 напоминает смартфон iPhone 12. Применён 6,08-дюймовый дисплей формата HD+ с небольшим вырезом в верхней части. Частота обновления составляет 60 Гц.


Фото: Gizmochina

В тыльной части располагается тройная камера. Она объединяет датчики с разрешением 8, 2 и 0,3 млн пикселей. Фронтальная камера способна формировать 5-мегапиксельные изображения. Реализована система идентификации пользователя по изображению лица.

За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4100 мА·ч. На аппарат установлена операционная система Android 11.

Смартфон HiSense U50 выполнен в тёмно-синем цвете. Поддерживается работа в мобильных сетях четвёртого поколения (B1/2/4/5/7/12/28A/28B).

По материалам 3dnews.ru
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