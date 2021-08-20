0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 125 0

Mercedes-Benz представила электрический полноприводный кроссовер EQB

Mercedes-Benz представила электрический полноприводный кроссовер EQB

В рамках мероприятия IAA Mobility 2021 Mercedes-Benz представил сразу несколько электромобилей, в том числе спорткар AMG EQS, концепт внедорожника G-Wagen, а также кроссовер EQB.

Внедорожник EQB был впервые представлен в апреле на Шанхайском автосалоне в Китае, но теперь производитель уделил больше внимания деталям и своим планам относительно этого компактного электромобиля. Один из этих планов связан с повторной попыткой Mercedes-Benz запустить электрический внедорожник в США, поскольку в начале этого года было объявлено об отмене планов по выпуску на американский рынок внедорожника EQC.

Технические характеристики EQB соответствуют тому, что было объявлено в апреле. Перед нами полноприводный электрический пятиместный кроссовер, который опционально может превратиться в семиместный за счёт установки третьего ряда сидений. Однако сиденья третьего ряда не будут достаточно просторными, чтобы на них мог с комфортом разместиться взрослый человек, и в основном ориентированы на использование детьми.


Фото: Daimler AG

Согласно имеющимся данным, EQB сможет проезжать без подзарядки около 420 км по европейскому стандарту WLTP. Перспективы кроссовера на американском рынке трудно оценить, поскольку автолюбители в США всё ещё достаточно настороженно относятся к электромобилям. Тем не менее, EQB может стать успешным продуктом на других рынках. Он будет выпускаться не только в США, но и в других регионах мира.


Фото: Daimler AG

Производитель объявил, что покупателям будут доступны две версии EQB с электродвигателем на 225 или 288 лошадиных сил, которые получили название EQB 300 4MATIC и EQB 350 4MATIC соответственно. В дальнейшем планируется запуск переднеприводной версии электромобиля, а также модели с большим запасом хода.


Фото: Daimler AG

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.