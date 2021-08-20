0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 14 0

Renault представила полностью электрический хэтчбек Megane E-Tech Electric

Renault представила полностью электрический хэтчбек Megane E-Tech Electric

На выставке IAA Mobility 2021 в Мюнхене компания Renault представила компактный электрический хэтчбек на универсальной платформе Renault-Nissan CMF-EV, разрабатывавшейся автомобильными производителями специально для создания различных электромобилей.

Хотя новинка использует ту же платформу, что и Nissan Ariya, она компактнее. Длина модели Renault — 4,21 м, высота — 1,6 м, а размер колёсной базы — 2,7 м. При оценке габаритов «японец» проигрывает во всех отношениях.

Эксперты предполагают, что новое решение Renault будет конкурировать с Volkswagen ID.3/ID.4, Skoda Enyaq iV или, например, Kia EV6 и другими моделями подобного класса. В отличие от большинства «базовых» электромобилей с задним приводом новинка использует передний, при этом машина, по данным Renault, получила довольно вместительный багажник.


Фото: autoexpress.co.uk

Базовая версия оснащена двигателем на 130 л. с. и АКБ ёмкостью 40 кВт·ч, запас хода — до 300 км. Более дорогой вариант имеет силовую установку на 218 л. с., АКБ на 60 кВт·ч, а также запас хода 470 км (по стандарту ездового цикла WLTP).

В старших комплектациях E-Tech Electric получил своеобразную L-образную приборную панель, включающую собственно дисплей диагональю 12,3 дюйма и дополнительный планшет с мультимедийными функциями на 12 дюймов. Таким образом комплектуются не все машины — базовые варианты получат приборные панели по 9 дюймов. Поставщиком чипов для панелей является Qualcomm, а за разработку операционных систем отвечает Google.


Фото: autoexpress.co.uk

Ожидается, что предварительные заказы на новинки станут принимать уже зимой 2022 года, а сами продажи стартуют весной. Компания уже разместила характеристики модельного ряда на официальном сайте.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.