Renault представила полностью электрический хэтчбек Megane E-Tech Electric

На выставке IAA Mobility 2021 в Мюнхене компания Renault представила компактный электрический хэтчбек на универсальной платформе Renault-Nissan CMF-EV, разрабатывавшейся автомобильными производителями специально для создания различных электромобилей.

Хотя новинка использует ту же платформу, что и Nissan Ariya, она компактнее. Длина модели Renault — 4,21 м, высота — 1,6 м, а размер колёсной базы — 2,7 м. При оценке габаритов «японец» проигрывает во всех отношениях.

Эксперты предполагают, что новое решение Renault будет конкурировать с Volkswagen ID.3/ID.4, Skoda Enyaq iV или, например, Kia EV6 и другими моделями подобного класса. В отличие от большинства «базовых» электромобилей с задним приводом новинка использует передний, при этом машина, по данным Renault, получила довольно вместительный багажник.



Фото: autoexpress.co.uk

Базовая версия оснащена двигателем на 130 л. с. и АКБ ёмкостью 40 кВт·ч, запас хода — до 300 км. Более дорогой вариант имеет силовую установку на 218 л. с., АКБ на 60 кВт·ч, а также запас хода 470 км (по стандарту ездового цикла WLTP).

В старших комплектациях E-Tech Electric получил своеобразную L-образную приборную панель, включающую собственно дисплей диагональю 12,3 дюйма и дополнительный планшет с мультимедийными функциями на 12 дюймов. Таким образом комплектуются не все машины — базовые варианты получат приборные панели по 9 дюймов. Поставщиком чипов для панелей является Qualcomm, а за разработку операционных систем отвечает Google.



Фото: autoexpress.co.uk

Ожидается, что предварительные заказы на новинки станут принимать уже зимой 2022 года, а сами продажи стартуют весной. Компания уже разместила характеристики модельного ряда на официальном сайте.