Xpeng тестирует аэротакси в горах

Китайский производитель электромобилей и eVTOL-аппаратов Xpeng отчитался о разработке новой модели аэротакси Voyager X2.

Компания запустила с ней серию испытаний в экстремальных условиях и на большой высоте. Сейчас Voyager X2, как сообщает Electrek, летает над горными районами Китая и поднимается на высоту до одного километра.

В компании считают, что сложные тесты докажут регуляторам эффективность и безопасность аэротакси, что позволит ускорить его коммерциализацию.

Xpeng Voyager X2 — это небольшой аэромобиль, разработанный для перелетов на короткие дистанции. Электрический аппарат весит около 390 кг и поддерживает взлетную массу до 590 кг. Максимальная скорость Voyager X2 — 130 км/ч. В таком режиме eVTOL-аппарат сможет пролететь около 35 минут, после чего его батареям потребуется подзарядка.

За управление отвечает автопилот, разработанный китайскими инженерами. Система автоматически прокладывает маршруты, распознает препятствия и избегает столкновений.

Voyager X2 также поддерживает режим ручного управления, в рамках которого ответственность за безопасность полета несет человек. А на случай, если автопилот и владелец eVTOL-аппарата не смогут взять управление на себя, Xpeng предусмотрела ряд вспомогательных инструментов.

Аппарат поставляется с восемью независимыми группами батарей, которые используются в качестве резервного источника питания, а также аварийными роторами для экстренного приземления. Более того, если батареи и роторы также откажут, задействуется система катапультирования со встроенным парашютом.

Рабочий образец eVTOL Xpeng уже провел несколько тестовых полетов в городских условиях и на днях был представлен на автосалоне в Чэнду.

По заявлениям разработчика, внутренние испытания проходили на летних базах в Гуанчжоу, Дунгуане и Цзянмэнь под присмотром регуляторов в начале июня этого года. Председатель и исполнительный директор XPeng Хэ Сяопэн также опубликовал новый видеоролик, на котором изображен реальный прототип Voyager X2, пролетающий рядом с многоэтажными домами в Чэнду.