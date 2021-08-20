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Как стоимость подержанных авто варьируется в зависимости от цвета

Как стоимость подержанных авто варьируется в зависимости от цвета

Немецкая платформа по продаже автомобилей mobile.de провела масштабное исследование о влиянии цвета машины на ее стоимость при перепродаже. Общий итог анализа – окрас имеет большое значение. Может даже больше, чем многие думали.

Немецкие аналитики установили, что автомобили фиолетового цвета на вторичном рынке теряют около 27,2 процента средней цены, серебристого – 25%, золотистого – 23,1%, желтого – 13,3%, красного – 11,5%, синего – 9 , 8%, серого – 9,7, черного – 9,5%, белого – 5,9%, оранжевого – 5,4%, зеленого – 1,3%. То есть, как видно, некоторые цвета могут ощутимо удешевлять машину. В основном это касается нетипичных цветов.

В mobile.de отмечают, что одни и те же автомобили с более яркими цветами гораздо реже просматриваются в объявлениях, нежели машины с более нейтральными цветами типа серого или черного.

Вместе с тем исследователи подчеркивают, что большое значение имеет класс автомобиля. Так, красный может быть отличным выбором в пользу Ferrari, но когда речь идет о бизнес-седанах, таких как Volkswagen Passat или BMW 5-Series, такая расцветка неуместна, поскольку вызовет у владельца большую головную боль при перепродаже.

В целом немцы констатируют: владельцу, который рассчитывает в будущем хорошо «сбыть» свою железную лошадку, необходимо помнить, что цвет должен соответствовать сегменту автомобиля или некоторым средним значениям. Также лучше избегать модных цветов – они могут быть популярны сегодня, но уже завтра потерять актуальность.

По материалам Телеканал 24
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