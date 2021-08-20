Vivo патентует смартфон со съемным модулем

В феврале текущего года компания Vivo подала заявку во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO) на патент смартфона со съемным модулем камеры.
20-страничную документацию под названием «Электронное устройство» опубликовали в базе WIPO 2 сентября, благодаря чему стал понятен принцип работы устройства.
Модуль двусторонний: с одной стороны – сдвоенная камера со вспышкой, с другой – сенсорный дисплей. Модуль устанавливается по центру верхней части смартфона, коммуникация и снабжение его энергией осуществляется за счет двух рядов контактов. Экранная часть модуля по характеристикам (разрешение, кадровая частота и т.д.) соответствует экранной части смартфона. Если установить модуль экранной частью вперед, то создается ощущение цельного экрана.
Изображение: Letsgodigital
Второй способ применения модуля – камерой вперед, что удобно для автопортретирования. Наконец, третий вариант использования – в качестве съемной камеры. То есть модуль может работать автономно, а настройка параметров и режимов съемки осуществляется при помощи сенсорного экрана на обратной части модуля.
Судя по всему, в Vivo рассматривают такое решение в качестве альтернативы подэкранной камере, однако пойдет ли оно таким в серию – большой вопрос.
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