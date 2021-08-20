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Samsung продала свою долю в китайской автомобильной компании BYD

Samsung продала свою долю в китайской автомобильной компании BYD

Компания Samsung Electronics сообщила о том, что продала 1,6% акций китайской компании BYD, выручив за это примерно 1,3 миллиарда долларов.

Этот шаг стал неожиданностью, учитывая то, что многие производители смартфонов и бытовой техники в последнее время занимаются разработкой электрических и беспилотных автомобилей.

Продажа доли в известной автомобильной компании может быть шагом в обратном направлении. По мнению некоторых экспертов, компания решила продать долю BYD, чтобы получить прибыль, поскольку акции BYD значительно выросли за последние несколько лет.

Южнокорейский технологический гигант заявил, что его оставшаяся доля в китайской компании BYD на конец первого квартала составила 0,3%. Крупнейший в мире бренд смартфонов выкупил долю ещё в 2016 году, чтобы укрепить свои связи с китайским производителем электромобилей и аккумуляторов.

При этом у Samsung не было серьёзных причин для продажи своей доли в BYD, поскольку компания уже имеет значительный денежный резерв, который составляет около 100 миллиардов долларов. С другой стороны, в настоящее время компания намерена инвестировать 17 миллиардов долларов в строительство нового завода по производству микросхем рядом с существующим заводом в Остине, штат Техас.

По материалам iXBT.com
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