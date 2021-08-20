Представлен первый электромобиль BMW, который полностью подлежит переработке

BMW продемонстрировала новый концептуальный автомобиль BMW i Vision Circular Concept, который полностью подлежит переработке.
Во время автосалона в Мюнхене немецкий автомобильный гигант представил концепт электрического городского автомобиля, который будет создан из материалов многоразового использования и на 100% пригоден для переработки.
По заявлению компании, батарея, используемая в автомобиле, представляет собой полностью твердотельный аккумулятор, который «на 100% пригоден для вторичной переработки и почти полностью изготовлен с использованием материалов, полученных из цикла переработки». Компания не будет использовать краску, кожу, хром или любые другие материалы, которые нельзя использовать снова.
Фото: gizmochina.com
Кроме того, BMW i Vision Circular «лишён клеевых соединений или композитных материалов и использует интеллектуальные типы соединений, такие как шнуры, кнопки и быстросъёмные застёжки». Другими словами, это означает, что в автомобиле есть различные части, которые легко снимаются и заменяются. Они могут быть демонтированы при помощи «всего лишь одного инструмента».
Насколько такой автомобиль будет соответствовать стандартам безопасности дорожного движения, пока неизвестно, но на то это и концепт.
Фото: gizmochina.com
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