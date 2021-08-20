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Volkswagen представил электрокар ID Life (фото)

Volkswagen представил электрокар ID Life (фото)

Компания Volkswagen представила концептуальный электромобиль Volkswagen ID. Life на выставке в Мюнхене. Finance.ua как портал, который интересуется автоновинками, решил рассказать об авто, которое немецкий производитель обещает вывести на рынок в 2025 году.

ID. LIFE предлагает просторный салон с возможностью трансформации, а также возможность путешествовать под открытым небом, благодаря съемной текстильной крыше.

Значительная часть материалов, из которых сделан электрокар, является продуктом вторичной переработки. Список экологичных материалов включает шины из переработанной резины, настоящий древесный шпон и велюровую ткань ArtVelours Eco из переработанного полиэтилентерефталата (ПЭТ).


Фото: volkswagen-newsroom.com

Интерьер ориентирован на цифровизацию: камеры вместо зеркал, интеграция со смартфоном, сенсорные поверхности на руле. Благодаря универсальному регулируемому сиденью и выдвижному проекционному экрану, салон ID. LIFE можно быстро превратить в игровую или кинотеатр.


Фото: volkswagen-newsroom.com

В движение ID. LIFE должен приводить электромотор мощностью 234 л. с., который будет вращать передние колеса. Volkswagen говорит, что он позволит ускоряться от 0 до 100 км/ч за 6,9 секунды. Аккумулятор обеспечит запас хода около 400 километров.


Фото: volkswagen-newsroom.com

Цена на подобный автомобиль составит около 20 тысяч евро.

По материалам Finance.UA
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