В МВД рассказали о новом принципе распределения средств от камер автофиксации

Новый глава МВД Денис Монастырский рассказал о новой схеме, которая позволит быстро увеличить количество камер автофиксации на украинских дорогах.
МВД планирует, что до конца текущего года количество камер автофиксации достигнет 270 единиц. В следующем, 2022 году, запланирована установка еще 100 камер.
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По оценкам МВД, по всей территории Украины есть около 2000 мест, где можно установить камеры автофиксации.
«Мы предлагаем распределение, справедливое распределение штрафов, которые будут поступать от таких комплексов в соотношении 25% из них (или это вопрос к парламент, какой именно будет процент, но наше предложение 25%) будут поступать тому, кто устанавливал эти камеры в четко определенных полицией местах», — сказал Денис Монастырский.
Очевидно, что речь идет о принятии законопроекта вроде «франшизы», по которому местные власти будут вкладывать средства в установку камер автофиксации и получать часть (25%) от всех уплаченных автовладельцами штрафов.
По мнению главы МВД такая схема может привести к резкому увеличению комплексов автофиксации до указанных 2000 единиц по всей стране за несколько лет.
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