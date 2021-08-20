Что делать, если владелец соседней земли негативно воздействует на смежные участки

Finance.ua как портал, рассказывающий о том, как выгодно распоряжаться своей недвижимостью и землей, узнал в Минюсте, как поступать, если ваш сосед не соблюдает правил добрососедства.
Владелец земельного участка свободно выбирает, как его использовать. Но случается, что его способ использования земли имеет негативное влияние на соседние (смежные) земельные участки. Поэтому в Земельном кодексе Украины четко определена обязанность соблюдения добрососедских отношений.
В чем же заключается содержание добрососедства. Собственники и землепользователи земельных участков должны выбирать такие способы использования земельных участков в соответствии с их целевым назначением, при которых собственникам, землепользователям соседних земельных участков причиняется наименее неудобств (затенение, задымление, неприятные запахи, шумовое загрязнение и т. п).
Соседи обязаны осуществлять любую разрешенную деятельность на своих участках, не нарушая права на землю друг друга, и придерживаться при этом принципа сотрудничества в направлении улучшения общих качественных характеристик земли.
Пример. Соседи, используя в своей деятельности прогрессивные технологии выращивания сельскохозяйственных культур, обязаны неуклонно соблюдать законодательство об охране земель. Владельцам участков, граничащих между собой, следует сотрудничать в вопросах рациональной организации территорий, соблюдения севооборотов, установления и хранения межевых знаков.
Типичные случаи негативного влияния на соседний земельный участок.
Ответственность. Нарушителю придется понести гражданскую и административную ответственность: возместить в полном объеме вред, причиненный имуществу другого лица, да еще и оплатить штраф.
Что делать, если правила добрососедства не соблюдаются. Если ваши соседи в добровольном порядке не соблюдают правила добрососедства, вы имеете право подать заявление в сельский, поселковый или городской совет, чтобы заставить их выполнять указанные требования.
Для того, чтобы обратиться в суд, необходимо зафиксировать нарушение вашего земельного права. Это осуществляется органами государственной экологической инспекции Украины, Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, экспертами.
Доказательства для суда. В зависимости от видов нарушения, доказательствами будут акты проверок, заключения экспертов, показания свидетелей и тому подобное. Эти и другие доказательства, а также документы, удостоверяющие право собственности или право пользования земельным участком, вместе с исковым заявлением подаются в суд по местонахождению земельного участка.
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