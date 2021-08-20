Израиль открывает границы для туристических групп

С 19 сентября Израиль возобновляет программы посещения страны организованными группами туристов. В их составе может быть не более 30 человек.
Finance.ua как портал, который часто рассказывает об условиях въезда в разные страны, узнал об условиях въезда в Израиль.
Главное требование для въезда – прививка тремя дозами вакцины или чтобы с момента второй прививки не прошло полгода.
Туристы также должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до прибытия, и пройти серологическое тестирование после приземления в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.
Требования к туристическим группам:
Индивидуальные туристы, которым было запрещено посещать Израиль с начала пандемии в марте 2020 года, как и ранее, не будут допущены к въезду вне туристической группы. Исключение будет сделано только для лиц, посещающих родственников. Планы Израиля разрешить въезд отдельным туристам с 1 июля были отложены из-за нынешнего всплеска инфекции.
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