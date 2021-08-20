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Израиль открывает границы для туристических групп

Израиль открывает границы для туристических групп

С 19 сентября Израиль возобновляет программы посещения страны организованными группами туристов. В их составе может быть не более 30 человек.

Finance.ua как портал, который часто рассказывает об условиях въезда в разные страны, узнал об условиях въезда в Израиль.

Главное требование для въезда – прививка тремя дозами вакцины или чтобы с момента второй прививки не прошло полгода.

Туристы также должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до прибытия, и пройти серологическое тестирование после приземления в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

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Требования к туристическим группам:

  • въезжать в страну смогут туристические группы численностью от 5 до 30 человек из стран, внесенных в «зеленый», «желтый» и «оранжевый» списки Израиля;
  • все члены группы без исключения должны быть вакцинированы. Украина имеет «оранжевый» статус. К «красному» списку сейчас относятся Турция, Болгария, Бразилия и Мексика.

Индивидуальные туристы, которым было запрещено посещать Израиль с начала пандемии в марте 2020 года, как и ранее, не будут допущены к въезду вне туристической группы. Исключение будет сделано только для лиц, посещающих родственников. Планы Израиля разрешить въезд отдельным туристам с 1 июля были отложены из-за нынешнего всплеска инфекции.

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По материалам Finance.UA
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