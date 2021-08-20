По программе «Доступная ипотека 7%» подписано 785 кредитных договоров

По состоянию на 6 сентября текущего года уполномоченными банками по выполнению Государственной программы «Доступная ипотека 7%» подписано 785 кредитных договоров на общую сумму 667,26 млн грн, причем как на первичном (23,3%), так и вторичном (соответственно — 76,7%) рынках.
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В общем в уполномоченные банки поступило 1155 заявок на участие в программе на общую сумму 995,77 млн грн, из которых 22,62% составляет первичный рынок и 77,38% – вторичный.
В программе задействовано 23 региона, в том числе г. Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами на минувшей неделе были:
— г. Киев (33,3%)
— Киевская обл. (30,9%)
— Харьковская обл. (6,4%)
— Львовская обл. (5,7%)
— Ровенская обл. (4,1%)
— другие (19,6%)
Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:
+3% – количества кредитов и +4% – суммы кредитов;
+3% – количества заявок и +3% – суммы заявок.
Всего в программе принимают участие 17 банков. Банки, которые присоединились к госпрограмме, продолжают совершенствовать собственные процедуры в соответствии с условиями программы, разрабатывают информационные материалы для потенциальных заемщиков, проводят обучение персонала и тому подобное.
Обращаем внимание потенциальных заемщиков, что именно банк принимает решение относительно выдачи кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.
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