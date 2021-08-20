Amazon заключил сделку с сервисом Affirm - теперь покупатели смогут платить за покупки позже

Гигант электронной коммерции Amazon и американская платежная платформа Affirm – один из ведущих игроков Buy Now Pay Later (BNPL) – подписали соглашение о сотрудничестве. В результате клиенты Amazon получили возможность с помощью сервиса Affirm частями оплачивать покупки, сумма которых превышает $50.
Пока что данная функция доступна только для некоторых клиентов ретейлера, но в ближайшие месяцы Amazon планирует открыть ее для всех своих покупателей. Это финтех-решение расширяет возможности потребителей и стимулирует рост продаж.
Покупатели видят общую стоимость своих покупок при оформлении заказа и точную стоимость покупки в месяц. В отличие от кредитных карт сервис Affirm доступен моментально прямо в магазине, и в нем отсутствуют любые скрытые комиссии и проценты.
По словам Эрика Морса, старшего вице-президента по продажам Affirm, сервис компании предлагает прозрачность, предсказуемость и доступность услуг миллионам людей, которые покупают на Amazon.com. Сервис Affirm – это моментальная альтернатива кредитным картам, удобная для покупателей.
После объявления о начале сотрудничества между Affirm и Amazon стоимость акций Affirm увеличилась почти вдвое.
В общем, задача всех BNPL-сервисов – предоставлять удобные и честные финансовые продукты для покупателей и улучшать результаты для магазинов. Платежные сервисы BNPL особенно популярны среди GenZ и миллениалов, поскольку дают им возможность совершать покупки и оплачивать их по удобному графику на выгодных условиях.
Даже крупнейшие ритейлеры, такие как Amazon, предпочитают создавать партнерства с BNPL игроками, поскольку видят в этом сотрудничестве возможность роста и повышения лояльности.
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