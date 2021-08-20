Сколько зарабатывают специалисты по продажам в Украине (инфографика)

Специалисты по продажам входят в ТОП-3 наиболее востребованных работодателями специальностей – в августе 2021 года 20% всех предложений о работе на кадровом портале grc.ua составляли предложения в профсфере «Продажи». Finance.ua как портал, который знает все о зарплатах в Украине, рассказывает, где работодатели чаще всего ищут специалистов по продаже и какие зарплаты им предлагают.

В каких отраслях ищут специалистов по продажам? В услугах продажников крайне заинтересованы работодатели из всех профессиональных сфер: ритейл, IT, агро, производство, медицина, образование, спорт и другие профотрасли. Средний конкурс на одно рабочее место в категории «Специалисты по продажам» составляет 1,5 лица.

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Больше всего шансов трудоустроиться у специалистов по продажам, которые ищут работу в сфере розничной торговли (14%), продавцами (11%) и в сфере прямых продаж (8%).

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Какие навыки требуют:

40% работодателей ищут опытного продажника с опытом работы от трех лет;

важные профессиональные навыки: опыт работы в CRM -системе AmoCRM (80%), навыки работы с 1С (60%), умение анализировать рынок потенциальных клиентов и составлять коммерческие предложения (50%), опыт работы с первичной документацией (50%);

наличие наработанной базы клиентов или знание рынка поможет трудоустроиться 35% кандидатов;

важны и soft skills: аккуратность (80%), коммуникабельность (80%), активная жизненная позиция (60%), неконфликтность (55%);

кроме этого, не лишними будут презентационные навыки (45%) и грамотная речь (43%).

Что по зарплатам? Средняя заработная плата специалистов по продажам по Украине составляет около 14 тыс. грн. В Киеве продажники могут получать вдвое выше – около 30 тыс. грн.

На уровень компенсации влияет и специализация:

так, специалист по продажам/менеджер по работе с клиентами может претендовать на компенсацию около 24 тыс. грн (данные по Украине);

специалист из сферы управления продажами может рассчитывать на сумму от 21 тыс. грн. Такую же сумму предлагают и эксперту в прямых продажах;

средняя компенсация труда специалиста, занимающегося продажами по телефону/телемаркетингом, составляет около 20 тыс. грн.

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