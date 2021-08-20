Сколько зарабатывают специалисты по продажам в Украине (инфографика)

Специалисты по продажам входят в ТОП-3 наиболее востребованных работодателями специальностей – в августе 2021 года 20% всех предложений о работе на кадровом портале grc.ua составляли предложения в профсфере «Продажи». Finance.ua как портал, который знает все о зарплатах в Украине, рассказывает, где работодатели чаще всего ищут специалистов по продаже и какие зарплаты им предлагают.
В каких отраслях ищут специалистов по продажам? В услугах продажников крайне заинтересованы работодатели из всех профессиональных сфер: ритейл, IT, агро, производство, медицина, образование, спорт и другие профотрасли. Средний конкурс на одно рабочее место в категории «Специалисты по продажам» составляет 1,5 лица.
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Больше всего шансов трудоустроиться у специалистов по продажам, которые ищут работу в сфере розничной торговли (14%), продавцами (11%) и в сфере прямых продаж (8%).
Какие навыки требуют:
Что по зарплатам? Средняя заработная плата специалистов по продажам по Украине составляет около 14 тыс. грн. В Киеве продажники могут получать вдвое выше – около 30 тыс. грн.
На уровень компенсации влияет и специализация:
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