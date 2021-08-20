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Суд отменил запрет на строительство высоток в селах около Киева

Суд отменил запрет на строительство высоток в селах около Киева

В четверг, 2 сентября, вступила в силу отмена государственных строительных норм в части максимальной высотности зданий в населенных пунктах.

Об этом сообщил на своей странице адвокат, член правления Ассоциации адвокатов Украины Юрий Хапко.

За день до этого «в судебном порядке был отменен пункт ГСН (государственных строительных норм. — Ред.), который запрещал строительство высоток в поселках-сателлитах Киева. Это актуально, потому что сейчас они переживают этап активного развития», — рассказал он.

1 сентября Шестой апелляционный административный суд отклонил жалобу Министерства развития общин и территорий на решение Окружного административного суда Киева о признании противоправной отмены приказа министерства о закреплении в государственных строительных нормах (ГСН) запрета на строительство многоэтажных домов в селах с населением свыше 1 тыс. лиц и кварталах усадебной застройки.

Хапко добавил, что это открывает для застройщиков новые возможности в пригороде.

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«Ни для кого не секрет, что Киев и регион — извечные конкуренты за покупателей недвижимости. В последнее время пригород начал опережать столицу по объему строительства новых площадей из-за ряда факторов. С принятием такого решения эта тенденция на рынке может продолжиться», — указал адвокат.

Решение может быть обжаловано.

Отмененный судом пункт ГСН Б.2.2−12:2019 «Планировка и застройка территорий» предусматривает, что максимальная высота жилой застройки в селах с населением более 1000 человек составляет четыре этажа (12 м). Им также запрещается расположение многоквартирных (секционных) домов в кварталах усадебной застройки.

По материалам Mind
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